Каждая девушка имеет в своем гардеробе как минимум несколько таких изделий и каждый сезон ищет что-то в новом цвете или же объеме. Это не странно, поскольку вся наша редакция считает, что купить худи — это единственно правильное решение для любой поры и образа жизни. Аргументируем ниже.

Поскольку исконно изделие было создано в качестве спортивной экипировки, то логично, что отличается комфортом. Вспомните свои толстовки, в них хочется укутаться и тихонько попивать чаи. А если кроме удобства модель подпитана стильной визуальной составляющей, то цены ей нет. Но каждая подбирает одежду в соответствии со своим образом жизни и определенной эстетикойо. Это может быть оттенок пастели, или ее микс с неоновыми цветами, наслоение множества агрессивных оттенков, или же монохромный ансамбль. Все на ваше усмотрение. Но, должны ворваться в ваши размышления с рекомендацией: подбирайте оба варианта для гардероба. База отличный союзник для самых разнообразных целей и стилевых векторов, а вот яркое худи отлично выделит вас на общем фоне и привлечет восторженные взгляды. Не всегда есть настроение носить лаконичные вещи, и именно на этот случай пусть у вас будет что-то прогрессивно-пестрое.

А с чем сегодня носят толстовки?

Все зависит от остального комплекта. Если раньше бытовало мнение, что выбирая объемный верх, нужно подчеркнуть хрупкость низа, то сегодня его соблюдают единицы. Все перешли на максимизацию размеров. Если такие решения вам близки, то смело подбирайте макси-платье в цветочек, казаки и кепку.

Большим спросом пользуются укороченные оверсайз-варианты. В довесок с приталенным топом они помогут подчеркнуть талию, если вы переживаете, что изгибы фигуры останутся незамеченными. Есть ли предостережения касательно этой категории одежды? Только одно — бегите от приталенных моделей, если они не предназначены для занятий спортом. Они совершенно неактуальны и смотрятся достаточно старомодно. Но даже здесь можно найти выход: берем объемные джинсы, массивную обувь и оверсайз-жакет. Худи здесь буде основой, которую можно перекрыть другими более заметными деталями.

Где найти? Рекомендуем воспользоваться онлайн-шопингом, дабы в период больших межсезонных скидок не попасть на безумные очереди в фирменных бутиках. Например, мультибрендовый интернет-магазин MD-Fashion станет правильным выбором. Вся продукция премиального качества и только оригинальная, а количество товаров в данной категории близится к 500 единицам. Переходите за своей!