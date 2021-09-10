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Правоохранители ликвидировали схему изготовления и массового распространения ПЦР-тестов от имени украинских и зарубежных лабораторий, а также медицинских карточек о вакцинации лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, 54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации лиц.

Туристические фирмы занимались оформлением документов для выезда за границу, в частности для отдыха в другие страны.

В качестве дополнительный услуги работники предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий для выезда за границу и ПЦР-тесты от имени иностранных лабораторий для возможности въезда на территорию Украины. Кроме этого, указанные лица также изготавливали фальшивые медицинские карты о проведении вакцинации лиц от коронавирусной болезни.

Изготавливались поддельные справки в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, которые «привели» клиента.

По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентам не проводили.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигуранта и местом изготовления поддельных документов правоохранители изъяли поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек, 16 банковских карточек, которые использовали в своей противоправной деятельности лица, незарегистрированный газовый пистолет.

В настоящее время установлено, что количество справок, которые реализовывались лицами за май-сентябрь 2021, составляло 30-50 штук в день, а общее количество лиц, которые воспользовались «услугами» дельцов, составляет более 3500 человек.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам схемы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, а также лиц, которые им воспользовались.
ForUm

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