Киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры борща для увековечения национального украинского блюда и развития гастротуризма, сообщила пресс-служба КГГА.

По словам инициатора установки скульптуры, шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры борща возникла уже давно, ведь борщ – одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которое является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия и популяризации гастротуризма.

«В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ - это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять », - считает Клопотенко.

Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Для этого необходимо заполнить google форму по ссылке: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8.

Скульптура будет изготовлена ​​на средства частных лиц.