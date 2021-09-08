Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчане, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток. Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 6 сентября в Полтаве на территории одной из школ девушка ранила из арбалета двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.

В прокуратуре подтвердили, что это бывшая ученица указанной школы.

19-летней полтавчане сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Девушка объяснила, что потребность в убийстве пришла во сне.