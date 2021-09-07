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19-летняя студентка, которая 6 сентября из арбалета ранила в полтавской школе двух педагогов, объяснила, что потребность в убийстве пришла во сне.

Как пишет издание «Полтавщина», 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

6 сентября она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, который пытался ее остановить после первого выстрела. Ученик 9-го класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.

Также известно, что девушку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет. Сейчас следователь полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сообщил 19-летней полтавчане о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Задержанная Таисия - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Напомним, 6 сентября в Полтаве на территории одной из школ девушка ранила из арбалета двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.  

В прокуратуре подтвердили, что это бывшая ученица указанной школы.
ForUm

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