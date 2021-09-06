Высший антикоррупционный суд, в котором должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Окружного административного суда Киева, принял решение о его принудительной доставке в суд.

«Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызван, на судебное заседание не явился. Сторона защиты сообщила, что подозреваемый находится на больничном. В соответствии со ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем, у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится», - сообщили в ВАКС.

Следственный судья Антикорсуда постановил осуществить привод подозреваемого в судебном заседании 15 сентября на 12:45, добавили в суде.

Выполнение постановления поручено соответствующим подразделениям Национального антикоррупционного бюро Украины.

Это постановление обжалованию не подлежит, добавили в суде.

Имени заместителя председателя ОАСК в суде не назвали. По данным «Центра противодействия коррупции», речь идет об Евгении Аблове.

Напомним, его и еще 11 человек, в том числе председателя ОАСК Павла Вовка, подозревают в том, что они «действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создании искусственных препятствий в их работе».

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.