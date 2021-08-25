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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что не приравнивает советскую оккупацию стран Балтии к «русской».

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Мы освободились от советской оккупации. Не русской. И это надо различать», - отметила президент на вопрос об освобождении от российской оккупации.

«30 лет назад, когда Советский Союз взорвался, Россия тоже восстановила свою независимость. Россияне также не были свободными. Поэтому российская и советская оккупация - две совершенно разные вещи», - пояснила она.

Кальюлайд добавила, что в начале 90-х считала, что РФ, после первого президента Бориса Ельцина, пойдет демократическим путем, и то, что произошло иначе - «одно из крупнейших геополитических разочарований этих десятилетий».
ForUm

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