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Полиция начала расследование по факту провоцирования неизвестными конфликта с народным депутатом Жаном Беленюком, сообщает пресс-служба столичного главка. 

По предварительной информации, на столичном Печерске группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с депутатом.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ей будет дана правовая квалификация.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как ранее сообщал ForUm, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева

Партия «Слуга народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности напавших и привлечь их к ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полиция должна жестко отреагировать на данный инцидент.
ForUm

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