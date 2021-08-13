Президент Владимир Зеленский заявил, что полиция должна жестко отреагировать на инцидент с нападением на народного депутата Жана Беленюка в центре столицы. Об этом глава государства написал в Twetter.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы», – написал он.

При этом Глава государства подчеркнул, что полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

Как ранее сообщал ForUm, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева.

Партия «Слуга народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности напавших и привлечь их к ответственности.