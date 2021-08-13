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Контрразведчики Службы безопасности Украины во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр  СБУ.

Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014-2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили по процессуального руководства Одесской и Харьковской областных прокуратур.
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