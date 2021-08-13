также в разделеСтолица
Оригинал Конституции Пилипа Орлика выставили в Софийском соборе 30
В Киеве за сутки обнаружили 166 больных коронавирусом 7
В Киеве возле ресторана произошла драка со стрельбой 21
На время возможного локдауна в Киеве заблокируют проездные 20
В центре Киева на три дня ограничат движение 14
Мост Патона планируют расширить 14
В Киеве водитель троллейбуса под наркотиками перевозил пассажиров 25
Возле Рады задержали мужчину, угрожавшего взрывом 18
Дрифт на Софийской площади: Alyona Alyona вызали в полицию 17
В Киеве владелец сети «ИБИС» напал на инспектора по парковке, Кличко отреагировал 58
В Киеве до конца августа ограничат движение на Северном мосту 11
Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта 80
В Киеве за сутки выявили 186 больных коронавирусом 10
Назначен новый руководитель столичной полиции 27
Стало известно, кто возглавит полицию Киева 40
В Киеве возобновляется движение скоростного трамвая 17
Глава полиции Киева подал в отставку 138
В Киеве после прививки первой дозой Moderna от коронавируса умерла женщина 31

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке «на сутки вперед» (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, на конец недели выросла на 4,7%, до 1908,7 грн за МВт-ч относительно прошлых суток.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка», сообщает УНИАН.

В то же время, по состоянию на 13 августа цена электричества в пиковые часы (с 07:00 до 23:00) в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» выросла на 11,5%, до 2239,2 грн за МВт-ч.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень и на 13 августа составила 1669 грн за МВт-ч.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
8
Теги