Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке «на сутки вперед» (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, на конец недели выросла на 4,7%, до 1908,7 грн за МВт-ч относительно прошлых суток.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка», сообщает УНИАН.

В то же время, по состоянию на 13 августа цена электричества в пиковые часы (с 07:00 до 23:00) в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» выросла на 11,5%, до 2239,2 грн за МВт-ч.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень и на 13 августа составила 1669 грн за МВт-ч.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.