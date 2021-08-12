Украина вошла в ТОП стран, где невыгодно иметь собственный автомобиль, так как его содержание обходится слишком дорого.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Motorshow.

Как пишет издание, эксперты рассчитали долю от среднегодового заработка, необходимого для содержания машины в той или иной стране.

ТОП-10 стран, где содержание автомобиля обходится слишком дорого:

1. Турция – содержание автомобиля обойдется в 652,3% от среднегодовой зарплаты;

2. Аргентина - 515,7% от среднегодовой зарплаты;

3. Колумбия - 509% от среднегодовой зарплаты;

4. Уругвай - 443,68% от среднегодовой зарплаты;

5. Бразилия - 441,89% от среднегодовой зарплаты;

6. Украина - 413,78% от среднегодовой зарплаты;

7. Гватемала - 355,94% от среднегодовой зарплаты;

8. Россия - 290,04% от среднегодовой зарплаты;

9. Мексика - 285,20% от среднегодовой зарплаты;

10. Коста-Рика - 269,83% от среднегодовой зарплаты

Страны, где иметь автомобиль наиболее выгодно:

Австралия;

США;

Дания;

Канада;

Швеция;

Германия;

Нидерланд;

Франция;

Великобритания;

Финляндия.

Для расчетов использовали две наиболее популярные модели — Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.