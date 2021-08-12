Обнаруженный впервые в Нью-Йорке штамм коронавируса B.1.526, который классифицируется как «Йота», может увеличить уровень смертности на 62-82% среди пожилых людей.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Департаментом здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школой общественного здоровья Мейлмана при Колумбийском университете, передает Укринформ со ссылкой на News-Medical.net.

Вариант В.1.526 SARS-CoV-2, также известный как вариант «Йота», впервые был зафиксирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже вариант был обнаружен во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

Группа ученых изучила эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке с ноября 2020 года по апрель 2021 года. Выводы свидетельствуют о том, что данный вариант имеет значительно более высокую, нежели другие распространенные штаммы трансмиссивность и потенциал обойти иммунитет организма. Передача данного варианта вируса на 15-25% выше, чем у других известных мутаций.

По оценкам ученых, вариант «Йота» способен увеличить коэффициент смертности от инфекции, представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно, по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов.

Лабораторные исследования показали, что этот вариант умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.

ВОЗ включила штамм «Йота» в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут изменять свойства коронавируса.

Как сообщал Укринформ, по данным сайта Worldometer, в мире на утро среды, 11 августа, зафиксировано 204 795 682 случая COVID-19, в частности 4 327 096 летальных, 183 926 531 человек выздоровел.