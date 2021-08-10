Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус утверждает, что его похитили в апреле с целью убийства, но убийство не смогли реализовать, потому что он убежал.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 4 августа об отказе защите Чауса в отводе следственного судьи Владимира Воронько, сообщает УП.

Согласно судебным материалам, подозреваемый во взяточничестве Чаус называет себя потерпевшим по делу о похищении с целью убийства.

Он утверждает, что убийство не реализовали, потому что он убежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины.

Чаус отметил, что его задержали только 3 августа, до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства.

Бывший судья считает, что работники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Такие обстоятельства Чаус считает свидетельством указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом. По его мнению, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционного суд с ходатайством о применении меры пресечения.

Он также считает, что судья должен был отказать НАБУ в открытии производства по указанному ходатайству.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».

5 августа Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил в отношении Чауса меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.