также в разделеРелигия
На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников 8
В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента 10
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым 7
На Винничине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной иконой, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза 56
На Одесчине три крестных хода пришли к месту явления Богородицы 11
Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать свободным 10
На Львовщине и Херсонщине освятили новые храмы УПЦ 16
Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно обращаться к Богородице в трудные минуты 9
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы 27
В Святогорской лавре пройдет Медовая ярмарка 8
Сегодня верующие УПЦ празднуют день Почаевской иконы Богородицы 10
В УПЦ рассказали, как нужно вести себя когда заходишь в храм 24
Митрополит УПЦ рассказал, почему семью называют малой церковью 80
Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви 14
На Киевщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы 34
В РПЦ считают, что Фанар ощущает себя фабрикой, получивший «патент на производство» христиан 52
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно жить по правде 76
Митрополит УПЦ рассказал, какие таланты нужно развивать на протяжении всей жизни 19

Внешний вид человека, который заходит в церковь, не должен подавать соблазна другим молящимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Каких-либо особых предписаний в церковном Уставе относительно одежды нет. Одеваясь в храм, нужно помнить, для чего туда идем», - сказал Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС отметил, что если понимаем, что в храме ждет встреча с Богом, внешний вид должен этому соответствовать. 

«Он должен быть не вычурным или броским, а простым и при этом опрятным. Кроме того, своим внешним видом не должны подавать соблазна другим молящимся. Это значит, что не рекомендуется короткая или очень облегающая одежда, одежда с глубокими вырезами», - считает он.

Одеваясь в храм на богослужение, подчеркнул Андрей Музольф, нужно помнить слова святого апостола Павла, который заповедует: «все должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги