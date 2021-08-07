Внешний вид человека, который заходит в церковь, не должен подавать соблазна другим молящимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Каких-либо особых предписаний в церковном Уставе относительно одежды нет. Одеваясь в храм, нужно помнить, для чего туда идем», - сказал Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС отметил, что если понимаем, что в храме ждет встреча с Богом, внешний вид должен этому соответствовать.

«Он должен быть не вычурным или броским, а простым и при этом опрятным. Кроме того, своим внешним видом не должны подавать соблазна другим молящимся. Это значит, что не рекомендуется короткая или очень облегающая одежда, одежда с глубокими вырезами», - считает он.

Одеваясь в храм на богослужение, подчеркнул Андрей Музольф, нужно помнить слова святого апостола Павла, который заповедует: «все должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).