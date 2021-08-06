Национальное антикоррупционное бюро Украины получило на этой неделе от Службы безопасности Украины три письма, которые касались экс-судьи Николая Чауса. Таким образом детективы НАБУ, расследующие дело, узнали, что подозреваемый находится в больнице «Феофания».

Новые подробности задержания Чауса, которое произошло 3 августа, директор НАБУ Артем Сытник рассказал Радио НВ.

«В понедельник мы достали из ящика для корреспонденции письмо следователя Службы безопасности Украины о том, что Чаус является пострадавшим в их производстве и к нему применяются меры обеспечения [безопасности]. Мы изучили это письмо и, соответственно, статус потерпевшего по любым делам в любом правоохранительном органе никоим образом не отменяет наличие заочного ареста и международного розыска. И поэтому, честно говоря, странное такое было письмо. На что оно должно было повлиять, по мнению следователя, мне не понятно, как и детективам, расследующим дело», — рассказал глава НАБУ.

Это письмо бросили в ящик в пятницу, 30 июля, но достали его только в понедельник, 2 августа. А уже 3 августа от следственного управления СБУ в НАБУ поступило еще 2 аналогичных письма, но уже с новой информацией.

«Опять было сказано, что он потерпевший, и снова было сказано, что меры безопасности применяются в отношении этого лица, и он находится в Феофании. Поэтому мы выехали туда. Детективы составили в Феофании протокол, врачи его выписали, то есть считали, что его состояние позволяет находиться в местах задержания или содержания под стражей, его состояние позволяет проводить процессуальные, следственные действия», — отметил Сытник.

Вместе с тем, почему Чаус оказался именно в Феофании, которая подчиняется Государственному управлению делами, подчиненному президенту, Сытник объяснить не смог.

«О том, что он в Феофании, мы узнали из письма Службы безопасности Украины, но в письме не говорилось, почему именно это учреждение, мы это не исследовали, потому что нам намного важнее провести те следственные и процессуальные действия, которые нужно провести по этому делу», — сказал Сытник.

Теперь СБУ и НАБУ, по словам Сытника, не препятствуют друг другу выполнять свои служебные обязанности, но прежнее поведение оппонентов в погоне за Чаусом назвал незаконным.

«Здесь уже, очевидно, рациональное зерно взяло верх, и пришло осознание, что нельзя так продолжать. Мы несколько раз публично обращались. Насколько это очевидная ситуация для любого юриста, это незаконные действия», — прокомментировал он действия СБУ.

НАБУ открыло три уголовных производства из-за событий, которые произошли с момента появления Чауса, 30 июля, и до времени отказа СБУ отдать подозреваемого. Дела сейчас направлены для определения подследственности. Формально, по словам Сытника, это подследственность Государственного бюро расследований.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».