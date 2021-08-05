По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований «ДНР» наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений, сообщил пресс-центр ведомства.
Злоумышленник признан виновным по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, контрразведчики задержали боевика в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины.
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