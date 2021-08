Морская торговая организация Великобритани и (UKMTO) сообщила о возможном угоне танкера, который находится примерно в 111 км у берегов эмирата Эль-Фуджайра.

По предварительной версии, инцидент не связан с пиратами. Ему присвоена категория «возможный угон судна», передает Интерфакс.

Других подробностей не приводится.

WARNING 001/AUG/2021 Update 01



Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy



Description: An Incident is currently underway in position 2502.00NN 05728.54E. Incident upgraded to Potential Hijack.https://t.co/TMgzxKatV8#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/s5GDqW4NYV