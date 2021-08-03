На Банковой, судя по всему, видят единственный выход, чтобы сохранить себя у власти – любым способом уничтожить оппозицию

Об этом народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Черный заявил журналистам, комментируя информацию о том, что Офис генпрокурора «начал расследование о возможной подделке» в его научной диссертации.

«На фоне того давления, которое власть организовала сегодня на ОП-ЗЖ, когда используются самые грязные методы и просто голословные обвинения, нетрудно догадаться, что последняя «новость» из ОГП – это очередное звено той самой цепи, на которую власть пытается посадить оппозицию», – сказал Виктор Черный.

«Я не сомневаюсь, что смогу защитить свою честь в суде. И обязательно буду это делать! И мне искренне жаль так называемых журналистов из «Бигус.инфо», которые из «сливного бачка» превратились в «ассенизационную машину», работающую по команде своих заказчиков», – подчеркнул оппозиционный политик.