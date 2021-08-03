также в разделеПолитика
Марунич: Есть четкие параллели между историей Чауса и делом Медведчука 27
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККС и реформе Высшего совета правосудия 6
Брифинг Виктора Медведчука перед заседанием Киевского апелляционного суда 10
Зеленский одобрил усиление соцгарантий для людей с инвалидностью 19
Медведчук: ОПЗЖ продолжит бороться за отсутствие как внутреннего, так и внешнего влияния на судебную власть 21
За рубежом напечатано более 70 тысяч публикаций о давлении на оппозицию в Украине – это приговор Зе-власти 12
ЕСПЧ начал рассмотрение иска Медведчука и может рассмотреть его в приоритеном порядке 14
Пресс-секретарь: Зеленский не встречался с Чаусом 15
Рябошапка заявил, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом 98
Зеленский одобрил ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля 52
Чередниченко о деле Медведчука: За два месяца досудебного расследования мы не услышали никаких новых доказательств 22
Кузьмин: Судья Вовк повторит судьбу судьи Киреева. История с незаконными решениями по делу Медведчука закончится для него плохо 17
Медведчук перед заседанием Апелляционного суда: Уголовное дело против меня сфабриковано СБУ 27
Данилюк о драке: У меня нет конфликта с Миловановым, у меня конфликт с его хозяевами 43
Лашет пригрозил России новыми санкциями в случае давления на Украину 34
Джангиров: Медведчук– единственный, кто аргументировано пояснил, почему Разумков не имел права подписывать закона о так называемой судебной реформе 63
РФ направила ноту протеста из-за декоммунизации мемориала «Марсово поле» во Львове 28
Данилюк подрался с Миловановым на дне рождении 36

На Банковой, судя по всему, видят единственный выход, чтобы сохранить себя у власти – любым способом уничтожить оппозицию

Об этом народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Черный заявил журналистам, комментируя информацию о том, что Офис генпрокурора «начал расследование о возможной подделке» в его научной диссертации.

«На фоне того давления, которое власть организовала сегодня на ОП-ЗЖ, когда используются самые грязные методы и просто голословные обвинения, нетрудно догадаться, что последняя «новость» из ОГП – это очередное звено той самой цепи, на которую власть пытается посадить оппозицию», – сказал Виктор Черный.

«Я не сомневаюсь, что смогу защитить свою честь в суде. И обязательно буду это делать! И мне искренне жаль так называемых журналистов из «Бигус.инфо», которые из «сливного бачка» превратились в «ассенизационную машину», работающую по команде своих заказчиков», – подчеркнул оппозиционный политик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
9
Теги