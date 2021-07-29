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Лидер фракции «Голос» в Верховной Раде Украины Ярослав Железняк уверен, что никто из фракции «Голос» не будет выходить.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам съезда партии «Голос», передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, как теперь будет проходить работа во фракции, учитывая исключение сегодня 7 членов фракции из партии «Голос», Железняк сказал, что технически их работа во фракции не меняется.

Он также отметил, что во фракцию по-прежнему входят 20 народных депутатов, несмотря на то, что отныне некоторые из них партию «Голос» не будут представлять.

«Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, то все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода... из рядов партии, то каждый народный депутат обязуется сложить мандат. Не знаю, будут мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня есть ощущение, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше, я уверен, что будут все народные депутаты и фракция работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические принципы», - сказал Железняк и уточнил, что здесь речь идет больше о «политической ответственности», а не о юридической силе такого документа.

Он заверил, что идеологических или принципиальных разногласий между их коллегами, которые покинули партию, и оставшимися в ней нет.

«То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, - это стало причиной решений коллег и решения съезда по этим коллегам. Но фракция остается. Пока мне неизвестно ни об одном заявлении о выходе из фракции. Уверен, что его и не будет», - подытожил парламентарий и отметил, что заявлений о сложении мандата депутатами, которых исключили из партии, также нет.

Напомним, большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участие в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

На съезде партии «Голос» лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Также на съезде было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами.
ForUm

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