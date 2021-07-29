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По данным Укргидрометцентра, вечером 29 и в течение 30 июля ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды без негативных последствий:

на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2-0,7 м:

на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м;

на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (ІІ уровень опасности - оранжевый).
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