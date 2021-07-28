Хаос и суета больших городов побуждают многих людей переезжать в пригородные поселки в частные дома. Собственный дворик, природа, отсутствие шумных соседей, заманчивая картинка, не правда ли? Однако не все так просто, как, казалось бы.

Среди множества проблем, с которыми суждено столкнуться человеку при покупке собственного коттеджа можно выделить наиболее существенную – обустройство комфорта. К этой теме относятся не только вопросы ремонта, дизайна и интерьера, но и системы обеспечения благоприятного микроклимата. Сегодня мы поговорим о том, какие компоненты имеет стандартная система кондиционирования воздуха.

Основными компонентами системы кондиционирования воздуха являются:

термостат;

воздухонагреватель;

теплообменник-испаритель;

конденсаторный блок;

воздуховоды;

фильтры.

Термостат

Термостат закрепляется на стене помещения в особом месте, которое будет его защищать от солнечных лучей. Таким образом агрегат сможет точно считывать внутреннюю температуру той области, которую он контролирует. Для корректной работы все компоненты термостата должны быть защищены и не иметь повреждений.

Воздухонагреватель:

Воздухообрабатывающий агрегат герметизируется и надежно подсоединяется к каналам впуска и выпуска воздуха. Проверить его работоспособность можно следующим образом:

электрический нагреватель – визуально (индикация сигналов) или с помощью амперметра;

газовый нагреватель – визуально (устойчивость горения синего пламени).

Теплообменник-испаритель

Теплообменник испаритель расположен в конце воздухообрабатывающего оборудования или в некоторых случаях, является его неотъемлемой частью. Воздух проходит через поверхность теплообменника с помощью воздухоподготовителя для охлаждения воздуха и регулирования влажности. Теплообменник следует визуально осмотреть на предмет грязи, мусора, повреждений или износа.

Рекомендуется периодически выполнять измерения температуры на входе и выходе, поскольку они могут предоставить информацию о том, как работает оборудование, и понять, есть ли необходимость в дальнейшем исследовании недоступной поверхности. Необходимо обеспечить отсутствие утечек воздуха в камере статического давления и в местах проникновения трубопровода хладагента. Конденсат, который образуется в процессе охлаждения должен стекать в систему сбора конденсата, а затем выводится в канализацию.

Конденсаторный блок

Компрессорно-конденсаторный агрегат обычно устанавливается снаружи. Вентилятор должен работать плавно, без чрезмерного гудения, вибрации или дребезжания. Электропроводка конденсаторного агрегата сохраняется в кабелепроводе и в хорошем состоянии. Управляющие провода низкого напряжения прикрепляются к линиям хладагента для предотвращения повреждений.

Трубопровод хладагента изолируется и работает в соответствии с назначением на линии возврата хладагента. Жидкостный трубопровод визуально проверяется. Если в жидкостной линии есть смотровое стекло, в нем не должно быть пузырьков во время работы системы. Панель доступа к конденсаторной установке должна быть открыта, чтобы можно было видеть электрические компоненты, а также конденсаторы и реле для оценки.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты могут иметь две распространенные конфигурации: стандартный тип, предназначенный только для охлаждения, и систему теплового насоса, которая может обеспечивать обогрев.

Воздуховоды

Воздуховоды – это специальные каналы, которые служат для транспортировки подготовленного воздуха. Они должны иметь равномерные опоры, чтобы предотвратить провисание, которое может повредить жесткий трубопровод и снизить эффективность гибкого воздуховода. Изоляция, окружающая воздуховод, и пароизоляция, покрывающая изоляцию, должны быть без видимых повреждений.

Фильтры

В системах кондиционирования есть фильтры, которые удаляют частицы и грязь из воздушного потока, чтобы предотвратить засорение змеевика испарителя. В зависимости от типа используемой фильтрации обычно требуется техническое обслуживание для замены или очистки фильтра один раз в 1-6 месяцев. Фильтры необходимо сохранять в чистоте.

Таким образом, если все компоненты системы будут работать слажено, то климатическая установка обеспечит Вам наиболее комфортную обстановку в доме, хорошее самочувствие и прекрасное настроение.

Источник: www.termal.ua