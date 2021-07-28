В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что сейчас не могут уволить Гюндуза Мамедова, который подал заявление об увольнении с должности заместителя генпрокурора и органов прокуратуры, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в ОГП.

По данным источника, сейчас заявление Мамедова находится на рассмотрении у генерального прокурора.

Собеседник агентства отметил, что кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров сейчас рассматривает обращение об увольнении Мамедова с админдолжности в связи с отказом в предоставлении допуска к государственной тайне.

Дисциплинарное производство начато 6 июля, и на последнем заседании комиссии 22 июля адвокаты Мамедова заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа.

Весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас находится на больничном.

«Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины «О прокуратуре», до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию», - пояснил источник.

Напомним, 27 июля заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора.

29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Якубовскому забрала его под свое руководство.