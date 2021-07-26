Авиадиспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотом рейса Афины-Вильнюс компании Rynair, на борту которого находился журналист Роман Протасевич перед принудительной посадкой самолета в Минске, покинул Беларусь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Белорусский партизан.

Отмечается, что в начале июля Галегов должен был после отпуска выйти на смену, однако коллеги его так и не увидели.

Как стало известно Нашей Ниве от нескольких диспетчеров «Белаэронавигации», вместе с семьей Галегов уехал из Беларуси.

Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский сказал, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его «исчезновении».

Другой его коллега высказал мнение, что после громкого резонанса от чрезвычайного происшествия Галегов мог уехать к родственникам в Грузию.

Сам Галегов родом из Грузии. Он переехал в Беларусь в сознательном возрасте, здесь познакомился с белоруской, женился и остался жить. С 2010 года работал в «Белаэронавигации».

Напомним, бывший редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил принудительную посадку в Минске.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.