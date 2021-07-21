Окружный административный суд Киева зарегистрировал иск к Государственной миграционной службе Украины, Департаменту уголовного розыска Национальной полиции и начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы «Борисполь-2» Отдельного пропускного пункта «Киев». Истцом указанный Игорь Шувалов, сообщила пресс-служба суда.
Среди требований иска – признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 о запрете въезда в Украину Шувалову и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции относительно составления и представления соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда.
Истец также оспаривает:
- решение ГМС от 2 июня 2021, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;
- поручение ГМС от 2 июня 2021, предоставленное Государственной пограничной службе Украины;
- решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы «Борисполь-2» ОКПК «Киев» Натальи Сивак от 3 июня 2021 об отказе в пересечении государственной границы Украины Шувалову.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в Украину, завернули на границе 3 июня 2021.
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