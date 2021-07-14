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Финляндия оставит границу с Россией закрытой до 25 июля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в среду в пограничном управлении ФСБ РФ по Карелии.

«Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия информирует граждан о продлении финляндской стороной с 12 июля по 25 июля 2021 года включительно ограничений на пересечение российско-финляндской государственной границы», - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

При этом в случае необходимости отдельные россияне смогут приехать в Суоми и обратно - при согласовании с пограничными комиссарами.

Ограничения не коснутся перевозок грузов и «исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров», говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта 2020 года страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля 2020 года все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.
ForUm

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