В июне 2021 потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца - 9,5%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Потребительская инфляция оказалась выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2021, однако отклонение уменьшилось. Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления.

Базовая инфляция в июне ускорилась (до 7,3% г/г с 6,9% г/г в мае)

Под воздействием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса в дальнейшем дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки (майонезы, маргарины и спреды).

Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Повышение стоимости услуг также ускорился до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, страхование личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси. Зато замедлился рост стоимости услуг учреждений личного ухода за ослабления карантина.

Меньшими темпами также дорожали туристические услуги, в частности вследствие временной остановки авиационного сообщения между Россией и Турцией. Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабление обменного курса в предыдущие периоды.

Быстрее дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника. Возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику. Зато темпы падения цен на одежду и обувь остались на уровне предыдущего месяца, а подорожание автомобилей несколько замедлился.

Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г).

Подорожание ягод замедлилось из-за расширения предложения на украинском рынке. Увеличение импортной и отечественной продукции ранних овощей сказалось на снижении цен на них.

Благодаря исчерпанию эффекта низкой базы сравнения замедлился подорожание яиц и продолжили дешеветь яблоки.

В то же время быстрее дорожало молоко из-за роста производственных расходов (в частности увеличение стоимости кормов) и сокращение производства. Высокие мировые цены на сахар и хуже урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.

Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г)

Стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения. Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. Так, в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво.

Темпы роста стоимости топлива замедлились (до 34,7% г/г)

Это прежде всего связано с эффектами базы сравнения. Незначительное влияние также имело государственное регулирование цен в форме ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.