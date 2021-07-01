Александр Тупицкий подает иск против Конституционного суда Украины (КСУ), где он является председателем.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева. Тупицкий говорит, что в суде ему задолжали заработную плату, передает УНИАН.

Среди требований его иска - признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить ее.

Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КСУ в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона «О Конституционном суде Украины» и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ уплатить ему более 900 тыс. грн.

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого.

25 мая Следователями ГБР был направлен в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.