Три оппозиционные фракции - «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина» разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (5599-1). Об этом представители политсил заявили во время брифинга в парламенте, сообщила пресс-служба «ЕС».

По словам автора законопроекта, народного депутата из фракции «Европейская Солидарность» Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать «олигархами» всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

«Суть законопроекта Зеленского максимально проста – СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же олигарх с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Зеленского? Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы», - подчеркнул Княжицкий.

«Мы подали альтернативный законопроект. И я благодарен коллегам из «Батькивщины», «Голоса», которые его подписали. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом.

«Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионными каналами стоит», - отмечает Княжицкий.

«Команда «Батькивщины» против того, чтобы олигархат руководил государством. Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр кто олигарх, а кто не олигарх. Потому что таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности», - говорит народный депутат Михаил Цымбалюк.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Более трети украинцев считают деолигархизацию Зеленского популизмом.