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Британский эсминец Defender действовал в соответствии с международным правом, проходя возле Крыма. Об этом сказал представитель британского премьера Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о незаконном проходе эсминца в Черном море в районе мыса Фиолент.

«Я с самого начала говорил, что корабль Королевского флота совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», - приводи слова представителя Джонсона Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.
ForUm

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