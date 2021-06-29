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Следователи Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщили о подозрении боевику террористической организации «ЛНР».

По данным следствия, он причастен к снайперскому обстрелу позиций ВСУ, в результате которых один военный погиб и еще один был ранен, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

Контрразведчики СБУ установили, что злоумышленник с 2016 года входит в ряды так называемого «2-го армейского корпуса НМ ЛНР». Кроме того, он причастен к обстрелу позиций ВСУ в районе пгт Новотошковское на Луганщине.

По данным следствия, террорист в феврале 2020 скрыто провел четырех снайперов спесцлужб РФ на заранее оборудованные позиции неподалеку оккупированного поселка Голубовское.

Россияне совершили обстрел из снайперских винтовок по военнослужащим 93 ОМБр ВСУ. В результате обстрела один украинский военный погиб и еще один был ранен.

Сейчас террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Продолжаются мероприятия по идентификации и документированию преступных действий других членов ДРГ, причастных к совершению террористического акта. Злоумышленник объявлен в розыск.
ForUm

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