Выбор шин для грузового транспорта может показаться ещё сложнее, чем выбор покрышек для легковых машин. Другие нагрузки, другие скорости, другой стиль езды и совершенно другое покрытие с преобладанием бездорожья — все эти факторы напрямую влияют на выбор зимней резины на грузовую машину. Чтобы удачно выбрать шины на зиму на https://shiny-diski.com.ua/tires, можно начать со знакомства с маркировкой резины.

Маркировка покрышек

В первую очередь внимание обращается на профиль шины. Он обозначается на её боковине, и для каждой машины принимает своё значение. Неправильный подбор профиля чреват неуправляемостью транспорта и быстрым износом шин, поэтому эту информацию нужно тщательно проверить перед покупкой в документации к транспорту или по маркировке на внешней стороне резины.

Следующий параметр, который важно учесть — тип протектора. Он бывает:

дорожным;

внедорожным;

универсальным.

Первый соответствует названию и подходит для езды по нормальным дорогам. В идеальных условиях такая резина обеспечивает хорошее сцепление и мягкую, тихую езду.

Внедорожные протекторы предназначены для частой езды по бездорожью: у них больше глубина рисунка, за счет чего улучшается сцепление с дорожным покрытием. У таких шин большая проходимость, однако их можно использовать и на обычных дорогах — правда, расход топлива будет гораздо больше.

Универсальный протектор занимает промежуточную позицию и подойдет для тех, кто чередует спокойные трассы с непредсказуемым бездорожьем. Это также неплохой вариант для тех, кто регулярно преодолевает большие расстояния и ездит по покрытию самого разного качества.

Ещё один параметр — камера. Варианты с ней дешевле и проще в ремонте, но тяжелее по своему весу. Шины без камеры дольше служат, и давление в них распределяется более равномерно.

Нужна ли грузовикам зимняя резина?

Суть зимней резины заключается в создание лучших условий для водителя по езде в условиях заснеженного покрытия. Такие шины обеспечивают более высокую проходимость, поэтому многие водители часто оставляют зимнюю резину даже на лето.

Во многом выбор таких покрышек зависит от стиля езды и региона, а также расстояний, которые преодолевает водитель. Для того, чтобы обеспечить большую проходимость в условиях поездок на большие расстояния, стоит иметь в запасе несколько катков зимней резины. Всё же, лучше быть подготовленным к любым условиям на дороге.

Что еще важно при выборе зимней резины?

Водителям будет полезно знать дополнительную маркировку, которая часто указывается на покрышках. Так, различия между шинами для ведущих и ведомых колес могут быть в одной букве — D или Z соответственно. Буква T будет указывать на то, что такая шина подходит только для использования на колесе прицепа.

Впрочем, можно и другим способом определить, для какого колеса предназначена шина. Зачастую на ведущие колеса ставится резина с продольным рисунком протектора, тогда как на ведомые — с рисунком по типу елочки.

Насколько важен бренд при выборе?

Многие автолюбители не видят ничего плохого в том, чтобы ставить на свои грузовики шины от известных производителей. Зачастую они покупают такую резину на вторичном рынке, и в некоторых случаях она действительно качественная.

Но поскольку зимняя резина — это вопрос в первую очередь безопасности, лучше не рисковать и покупать продукцию проверенных брендов. Известные производители имеют больше возможностей для качественного тестирования своей продукции — именно поэтому их резина служит на порядок дольше. Кроме того, часто именитые производители обновляет свои линейки товаров, предлагая усовершенствованные модели покрышек, которые могут лучше справляться с бездорожьем и экономить горючее.

Чаще всего бренд указывается на боковине шины — обращайте внимание на эту информацию, чтобы убедиться в том, что вы покупаете качественные покрышки от производителя, который уделяет достаточно внимания производственному процессу и тестированию.