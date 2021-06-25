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Министерство иностранных дел Украины обсудит с послами Франции и Германии ситуацию, сложившуюся вокруг инициативы Парижа и Берлина о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз.

«Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в Нормандском формате», - заявил Кулеба в видеообращении, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что украинские дипломаты начали работу сразу же, как только узнали о поступившем предложении.

«Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет, и начал так предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита ... максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии первое - знали позицию Украины - категорически против этой поправки (о возобновлении саммитов Россия-ЕС, – ред.), а второе - обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение», - рассказал он.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее Меркель также заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ, но одновременно выработать единый подход к «провокациям» со стороны Москвы. По ее словам, также необходимо научиться противостоять «гибридному наступлению» России.

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

 
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