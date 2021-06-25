Возвращение финских футбольных фанатов, которые приехали из РФ после матчей Финляндии на Евро-2020, вызвало всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Helsinki Times.

Несколько десятков финских футбольных болельщиков, которые поехали в Санкт-Петербург, чтобы наблюдать за игрой сборной Финляндии в последних матчах Евро-2020, ныне получили положительный тест на COVID-19.

По состоянию на утро четверга среди лиц, которые пересекли границу на этой неделе, были зафиксированы 80 случаев болезни.

Финская власть теперь пытается разыскать 800 путешественников, которых еще не проверили на заболевание. Отдел социальных и медицинских служб в финском городе Кименлааксо (Кимсоте) во вторник принял решение прекратить проверки состояния здоровья путешественников на границе на фоне отсутствия надлежащих ресурсов для тестирования прибывших на COVID-19.

Местный орган здравоохранения утверждает, что они не были готовы к длинным очередям, поскольку ожидали, что большинство из тех, кто присутствовал на футбольных матчах, будет придерживаться указаний УЕФА, где было указано, что для входа на стадион может понадобиться доказательство наличия отрицательного результата теста на COVID-19.

16 июня после сокрушительного поражения от футболистов Бельгии (0:3) сборная РФ минимально победила команду Финляндии (1:0) во втором туре группового раунда чемпионата Европы, что, в итоге, не помогло россиянам избежать последней строчки в группе.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 11 июля.