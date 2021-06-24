Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ (ИМБГ) разработали ряд рекомендаций для правительства, которые были представлены на совещании СНБО, где обсуждался вопрос распространения варианта «Дельта» в мире и угрозы для Украины.

Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ, передает Укринформ.

«Одной из действенных мер является вакцинация», - убежден директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Отмечается, что 18-22 июня в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ было проведено секвенирование четырех образцов коронавируса, полученных от ЦОЗ Минздрава г. Киева, и двух образцов, полученных от Национального медицинского университета им. Богомольца.

Отмечается, что в двух образцах ученые обнаружили мутации (в частности, L452R, T478K), которые относятся к индийскому («Дельта») штамму. Пациенты, у которых были взяты эти образцы на исследование, вернулись из Российской Федерации. Сейчас они находятся в изоляции в инфекционной больнице Киева.

Остальные четыре секвенированных образца имеют мутации, характерные для британского («Альфа») штамма.

Секвенирование (определение мутаций коронавируса) образцов наши ученые провели за три дня.

В ИМБГ отметили, что специалисты определяют штамм «Дельта» (В.1.617) как наиболее опасный - он в 1,6 раза заразнее, чем вариант Альфа («британец»), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

«Дельта» сейчас доминирует в Великобритании.

В учреждении отмечают, что в Украине необходимо наладить системное секвенирование коронавирусов. Институт молекулярной биологии и генетики имеет для этого и прибор нового поколения (секвенатор), и профессионалов, которые проанализируют полученные данные, и опыт секвенирования. Критически важна скорость получения результатов: последние исследования ученые ИМБГ провели за 3-4 дня, тогда как результаты образцов, которые ранее ЦОЗ Украины направлял в европейские лаборатории ВОЗ, из-за загруженности этих лабораторий поступали через 1-1,5 месяца.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.