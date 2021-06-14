В Верховной Раде считают, что пока отставок в Кабинете министров Украины не будет. Но ситуация может измениться осенью.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

На вопрос о том, грозит ли кому-то из министров отставка, он ответил: «Давайте к осени уже без передряги. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно».

Отметим, в мае Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики Алексея Любченко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

20 мая ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения, а также приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия..