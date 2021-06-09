Президент Владимир Зеленский считает «точно особенной» новую форму сборной Украины по футболу.

«Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единственная и неделимая. Крым - это Украина», - говорится в его Instagram.

Как сообщал ForUm, новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.

В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 из-за пандемии COVID-19. Турнир должен пройти с 11 июня до 11 июля.

Украина на Евро-2020 сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Матчи запланированы на 13, 17 и 21 июня соответственно.