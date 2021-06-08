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Голосеевская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту надругательства над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа (ч. 3 ст. 297 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 7 июня 2021, на линию «102» поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Ф. Кистяковского и пытались его похитить.

Прибывшие на место вызова, по горячим следам задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
ForUm

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