Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК «Укроборонпром», который подозревается в предоставлении иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что сделка была заключена с нарушением требований украинского законодательства.

Директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.