«Укрзализныця» восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии, сообщает официальный сайт УЗ.

«В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, Укрзализныця восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии», - говорится в сообщении.

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров Укрзализныци есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.