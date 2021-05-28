Государственная фискальная служба Украины расследует 9 уголовных производств по результатам обысков в столичных коммунальных предприятиях.

Об этом заявил председатель ГФС Вадим Мельник на пресс-брифинге в пятницу, сообщает Укринформ.

Как информирует ГФС, в период с 11 по 27 мая проведены 40 обысков, проводятся допросы должностных лиц и служащих коммунальных и коммерческих предприятий, осмотры налоговых и фактических адресов предприятий, а также земельных участков и объектов, фигурирующих в уголовных процессах. О подозрении на это время сообщено 4 лицам.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса Украины), злоупотреблении служебным положением (статья 364 УК) и хищении государственного имущества и денежных средств (статья 191 УК).

Мельник сообщил, что в производствах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета г. Киева для проведения работ и осуществления закупок, в том числе исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА), АО «Киевметрострой», ЧП «Киевдорстрой», ООО «Укртрансмост» и другие субподрядные СХД, задействованные в цепях выполнения работ или проведения закупок, некоторые из которых имеют признаки фиктивности.

Как говорится в сообщении, «суммы убытков, предварительно установленные в ходе следствия, нанесенных бюджету г. Киева путем хищения средств, или государству - путем уклонения от уплаты налогов, следующие: «Киевский метрополитен» - 9 млн грн, «Киевгорсвет» 12 млн грн, «Киевзеленстрой» - 40 млн грн, «Киевавтодормост» - 30 млн грн, «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» - 9 млн грн, «Киевпасстранс» - 40 млн грн, «Киевавтодор» - 18,6 млн грн».

Мельник привел пример, что «при реконструкции парков сумма убытков, а именно - неуплата налогов одним из подрядчиков, превысила 30 млн гривень. Используя схему скруток, у предприятия, которое якобы выполняло реконструкцию, отсутствовали работники и отсутствует производственная и техническая возможность осуществлять реконструкцию 5 киевских парков. Субподрядчики также не привлекались. Указанное предприятие получило денежные средства в сумме 180 млн грн».

По его словам, установлено, что одно из обществ, уклоняясь от уплаты налогов, нанесло ущерб на сумму 18,6 млн грн. Через это предприятие происходило приобретение строительных материалов, хотя сама фирма такие ТМЦ не поставляет, здесь также использовалась схема скрутки НДС. Указанное предприятие получило более 100 млн грн.

«В другом случае один из субподрядчиков «Киевпасстранс» получил средства на сумму 35,5 млн грн. И указанное предприятие выполняло работы по реконструкции трамвайных путей, где учредителем является лицо, которое находится на учете в психиатрическом учреждении. Эта субподрядная организация не имела ни активов, ни работников», - отметил председатель ГФС.

Нынче следственные и процессуальные действия продолжаются.

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.