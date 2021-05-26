Если в жизни хочется чего-то нового, психологи рекомендуют изменить прическу и сразу же почувствовать себя новым человеком. А что делать, если не устраивает собственная улыбка? Экспериментировать можно с волосами или цветом лака для ногтей, а когда вопрос касается здоровья, лучше выбирать проверенные способы. Исправление прикуса брекетами – давно доказавший свою эффективность метод.

Брекеты: как работает устройство

Брекет-система – ортодонтическая конструкция, которая состоит из металлической дуги и пазов-замочков. Скобы фиксируются на поверхности зубов, через пазы проходит дуга, которая соединяет все замки в единый аппарат. Как только брекеты установлены, запускается процесс выравнивания зубов. Лечение растянуто во времени, ведь зубы в челюстной кости смещаются очень медленно.

Исправление прикуса брекетами проходит в три этапа:

Зубы, которые сильно выдаются в сторону или развернуты, возвращаются в правильное положение. Для пациента это самый заметный этап: видно, как выравнивается зубной ряд. Фиксируется положение зубов за счет того, что положение корней в челюстной кости также выравнивается. Закрепляется стабильность прикуса за счет зубов-антагонистов, расположенных зеркально на другой челюсти. В норме один зуб смыкается с двумя зубами противоположной челюсти. Формируется правильный прикус, который позволяет тщательно пережевывать пищу, равномерно распределять нагрузку на все зубы.

Выравнивание зубов длится в среднем 1,5–2 года. При сложных аномалиях прикуса, возможно, брекеты придется носить более двух лет.

В каком возрасте ставят брекеты

Выравнивание зубов и прикуса брекетами у подростков и взрослых имеет свои особенности. Устанавливать брекет-системы можно с 11–12 лет. Это оптимальный возраст: молочные зубы уже сменились постоянными, а челюсть продолжает расти. После 25 лет формирование челюсти завершается, однако и взрослым пациентам брекеты помогают выровнять зубы: просто носить конструкции, возможно, придется дольше.

Виды брекет-систем: от классики до невидимок

Лет 20–30 назад с выбором брекетов все было ясно: кроме металлических аппаратов других вариантов не было. Сегодня же от разнообразия ортоконструкций голова кругом идет: металлические, сапфировые, с лигатурами и самолигирующие, а еще лингвальные брекет-системы. Давайте разбираться со всем по порядку.

По типу материала основы различают:

металлические брекеты: стандартный вариант, самый простой и бюджетный. Дуга и замки изготовлены из металлического сплава, как правило, нержавеющей стали. Эффективные, но очень заметные;

керамические аппараты: скобы в них не металлические, а керамические. Округлые замочки из медицинского фарфора гладкие, не царапают слизистую. Цвет брекетов подбирается в тон эмали;

сапфировые: скобы изготовлены из прозрачных кристаллов, прочных и незаметных на зубах. За счет привлекательного и респектабельного вида востребованы среди взрослых пациентов.

Раньше фиксация дуги в пазах выполнялась лигатурами – специальными резиновыми элементами. Сегодня в стоматологии популярны самолигирующие (безлигатурные) брекет-системы: в них дуга свободно скользит в замочках, поэтому ношение более комфортное не в ущерб эффективности.

Однако переворот в ортодонтии совершили лингвальные аппараты. Дело в том, что эти конструкции устанавливаются с внутренней стороны зубов, поэтому абсолютно незаметны со стороны. По результативности не уступают классическим вестибулярным аппаратам.

Исправление прикуса брекетами: стоимость лечения

Цена брекетов зависит от типа конструкции. Самые доступные по стоимости – вестибулярные брекеты из металла. Керамические и сапфировые изделия на 50% дороже. Стандартные аппараты с лигатурами дешевле, чем самолигирующие системы. Самое затратное – выравнивание зубов лингвальными брекетами.

Брекет-системы – самые эффективные ортодонтические приспособления в плане исправления прикуса и выравнивания зубов у подростков и взрослых пациентов. Правильно подобрать тип аппарата поможет стоматолог-ортодонт.