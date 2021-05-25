также в разделеМир
В Арктике зафиксировали рекордную жару 9
В ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси 11
Подругу белорусского оппозиционера арестовали на два месяца 9
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы 12
Белорусской авиации запретят летать над территорией ЕС 13
Лидеры ЕС одобрили создание COVID-сертификатов для путешествий 11
Мальта стала первой страной ЕС с коллективным иммунитетом к COVID-19 11
В Великобритании допускают причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair в Беларуси 32
В Польше заявили, что Протасевича избивали в тюрьме 17
Европейские авиакомпании прекращают полеты над Беларусью 20
Байден анонсировал ответ за принудительную посадку самолета в Минске 104
Генсек ООН прокомментировал задержание Протасевича 33
В ХАМАС опровергли заявление Беларуси об угрозах взорвать самолет Ryanair 71
Латвия в ответ на высылку своего посла из Минска вышлет белорусских дипломатов 16
Посла Латвии попросили покинуть Беларусь в течение суток 25
СМИ: Разведка США получила данные об искусственном происхождении COVID-19 54
Лондон отозвал разрешение «Белавиа» на полеты и требует у своих перевозчиков избегать Беларуси 11
СМИ сообщают о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве 12

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает проявлением «русофобской одержимости» прозвучавшие в Лондоне заявления о том, что действия белорусских властей в отношении самолета Ryanair вряд ли были возможны без ведома Кремля.

«Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место», - сказал он на брифинге.

«Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что этот тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить, здесь фобия и одержимость начинают брать свое и не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», - добавил он.

24 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал в парламенте, что ему трудно поверить, что операция с самолетом Ryanair проводилась без ведома Москвы, хотя у него и нет доказательств причастности России к этому инциденту. Он отмечал, что Россия оказывает финансовую поддержку правительству Александра Лукашенко.

Во вторник Песков также заявил, что сами по себе действия белорусской стороны, приведшие к посадке рейса Ryanair в Минске, не несли угрозы российским гражданам на борту. Угроза, допускает он, могла существовать в связи с сообщением о минировании самолета, и «чтобы эту угрозу минимизировать, и были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров».

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги