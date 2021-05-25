В голове каждой девушке периодически возникает мысль: нужны туфли! Но сразу за этим следует вопрос как же подобрать идеальную пару. Ведь ассортимент современных коллекций поражает и заставляет растеряться каждую. Но не стоит поддаваться панике, в вашем гардеробе точно окажется достойная обувь.

Секреты выбора фирменных женских туфель для настоящих модниц. Не переключайтесь, будет интересно и полезно.

Почему купленные туфли оказалось слишком неудобными: 5 причин

Для начала разберем самые распространенные ошибки при выборе женской обуви. Вот ключевые из них:

Материал низкого качества.

Неудобный носок или пяточная часть.

Неправильно выбранный размер обуви.

Неудобный каблук.

Об этих и других неприятностях можно забыть, если прислушаться к нашим следующим советам.

Как выбрать удобные туфли на каблуке

Возможно ли это? Конечно же да! Главное правильно подойти к их выбору. Мы уже знаем, как это сделать и готовы поделиться с вами самыми полезными советами.

Есть интересный лайфхак для выбора туфлей на каблуках. И для этого нужно будет провести маленькие расчеты. Комфортный каблук составляет 1/7 от длины стопы. Необходимо лишь определить параметры стопы. Приложите ее к листку бумаги и обведите контур по самым выступающим точкам. Измеряем длину от пятки до кончиков пальцев и выделяем из нее 7-ю часть.

Но перейдем к основным пунктам, по которым стоит подбирать себе пару туфель:

Колодка. Именно она отвечает за то, чтобы вам было удобно при ходьбе. Обращайте внимание на то, чтобы свод стопы хорошо прилегал к подъему.

Задник и носок. Важно, чтобы задняя часть не давила на пятку. А в носочной части должно быть комфортно пальчикам.

Размер. Нога должна плотно сидеть в обуви и не выскальзывать при ходьбе. Допустимо легко сжатие боковыми частями модели. В процессе носки они несколько потянутся. Неправильно подобранные по размеру туфли могут привести к различным проблемам: нарушению кровообращения и врастанию ногтей.

Какой каблук сделает ваши туфли идеальными?

Каблук-столбик. Делаем ставку на модели с устойчивым широким каблуком-столбиком высотой от 5 до 12 см. Такая пара отлично вписывается как в деловые ансамбли, так и кэжуал луки.

Расклешенный каблук. Узкий в верхней части и расширяющийся к низу. Устойчивый, стильный и уместный в будничных аутфитах.

Квадратный каблук. Геометрия также среди тенденций. И она касается не только дизайна туфель, но и формы каблука. Особенно удачно такой фасон смотрится в глянцевых парах.

Когда лучше покупать туфли?

Успех покупки идеальной пары также зависит от того, когда вы их приобретает. На шоппинг лучше идти во второй половине дня. Почему? В течение дня нога несколько отекает и увеличивается в размерах. И хотя это незначительно, но может повлиять на выбор туфель. Впоследствии они могут оказаться маленькими и неудобными.

Если же вы хотите сэкономить, то покупать брендовые женские туфли лучше не в сезон на распродажах. Осень и зимой на них устанавливают самые «сладкие» цены. Многие известные бренды делают хорошие скидки на модели из предыдущих коллекций перед выходом новых.

Из каких материалов стоит купить туфли?

Натуральная кожа. Самый популярный вариант, который обладает множеством преимуществ. Она мягкая, износоустойчивая и не требует особого ухода. Если не знаете, что выбрать просто берите туфли из натуральной кожи и вы не пожалеете.

Велюр. Одна его роскошная текстура чего стоит. Идеальное решение для особого, торжественного случая. Любое платье с парой из велюра будет выглядеть на миллион.

Замша. Кто-то не решается покупать туфли из замши из-за требовательности материала. Ведь чтобы такая модель долго радовала безупречным внешним видом, ее нужно регулярно чистить и обрабатывать защитными средствами. Но это все мелочи, если вспомнить, насколько круто такая обувь смотрится с разными образами. Замша - однозначный фаворит для тех, кто хочет добавить в свой имидж статусности.

Туфли на каблуке – маст-хев для гардероба каждой девушки. Выбирайте правильную пару и получайте максимум удовольствия от каждого шага. Будьте на высоте в прямом и переносном смысле.