Президент США Джо Байден осудил принудительную посадку в Минске рейса Ryanair с оппозиционером на борту и его арест, и пообещал меры для привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает «Европейская правда».

«Принудительная смена курса Беларусью коммерческого рейса Ryanair, совершавшего полет между двумя странами-членами ЕС, и последующее снятие с борта и задержание белорусского журналиста Романа Протасевича - это прямое нарушение международных норм. США решительно осуждает смену курса самолета и арест Протасевича», - заявил Джо Байден.

Он отметил, что инцидент и впоследствии публикация видео, в котором Протасевич говорит на камеру очевидно под принуждением, являются позорным наступлением на политических оппонентов и свободу прессы, и призвал освободить Романа и сотни других политзаключенных режима Лукашенко.

«Присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить полную картину инцидента», - отметил Байден.

Он также приветствовал политическое решение лидеров ЕС об экономических санкциях и других мерах в отношении Беларуси в связи с инцидентом.

«Я попросил свою команду подготовить соответствующие варианты для привлечения причастных лиц к ответственности, в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами и международными организациями», - отметил президент США.

Байден добавил, что белорусы уже месяцами ведут борьбу за демократию, уважение к свободам и правам человека в своей стране.

«Выражаю восхищение храбростью и решительностью белорусов, которые борются за свои основополагающие права, включая таких журналистов как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США продолжат поддерживать народ Беларуси в этой борьбе», - заявил Джо Байден.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.