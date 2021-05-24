Белорусские правозащитные организации обнародовали совместное заявление, в котором признают блогера и журналиста Романа Протасевича политическим заключенным.

Текст документа обнародовал сайт правозащитного центра «Весна».

«Обвинение Рамана Протасевича в подстрекательстве социальной розни против чиновников, милиции и других должностных лиц является, на наш взгляд, ничем другим, как преследованием за критику действующей власти. Статья 130 Уголовного кодекса предназначена в первую очередь для защиты уязвимых групп общества от разжигания ненависти, а не государственных служащих, не говоря уже о резкой критике их. Мы неоднократно уточняли, что чиновники не являются отдельной социальной группой. Кроме того, согласно международным стандартам по свободе слова, недопустимо наказывать за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных учреждений или государственных и общественных деятелей, если только такая критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к насилию или может повлечь такие действия», - говорится в заявлении.

Кроме центра «Весна», документ подписали также Белорусский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, консультативный центр «Хьюман константа», общество «Инициатива FORB» и Белорусский центр документации.

Правозащитники требуют освобождения Романа Протасевича и задержанной вместе с ним Софии Сапеги, а также «освобождения всех политических заключенных и прекращения политических репрессий».

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.