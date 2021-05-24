В интернете появился фрагмент разговора авиадиспетчера минского аэропорта с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Радыё Свабода и телеграм-канал Euroradio.
О минировании самолета сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности минского аэропорта.
Разговор проходил на английском языке. Ниже приводится фрагмент разговора диспетчера и пилота самолета.
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.
Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минуту. Откуда поступило сообщение о минировании? Где вы обнаружили эту информацию?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении электронного письма.
Самолету было приказано лететь в аэропорт Минска, хотя Вильнюсский аэропорт был намного ближе, пишет издание.
Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.
Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время