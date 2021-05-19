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Правительство планирует продолжить сотрудничество с действующим наблюдательным советом Национальной акционерной компании «Натфогаз Украины», однако в дальнейшем будет проведен конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом Натфогаза и в дальнейшем провести абсолютно прозрачный конкурс на должности членов набсовета и на должность главы правления», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что руководство страны поддерживает реализацию в стране реформы корпоративного управления.

«Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам. В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение в такой комитет наших международных партнеров», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

30 апреля все члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», которые присутствовали на внеочередном заседании, подали в отставку.

14 мая правительство предложило членам наблюдательного совета «Нафтогаза» остаться на должностях еще на год, но позже появилась информация, что пять из шести все же прекратили свои полномочия. 

19 мая члены набсовета Нафтогаз заявили, что готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год.
ForUm

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