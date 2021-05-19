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Члены наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год.

Об этом на заседании правительства 19 мая сообщила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, передает hromadske.

«Мы все впятером готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до 1 года на условиях наших предыдущих контрактов», — заявила она.

Как ранее сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

30 апреля все члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», которые присутствовали на внеочередном заседании, подали в отставку.

14 мая правительство предложило членам наблюдательного совета «Нафтогаза» остаться на должностях еще на год, но позже появилась информация, что пять из шести все же прекратили свои полномочия. 
ForUm

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