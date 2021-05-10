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В Донецкой области арестован один из командиров так называемого «министерства обороны ДНР», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.  

45-летнему жителю Горловки сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НВФ РФ на должностях «разведчика» и «старшего разведчика».

С 2019 года, заняв пост «стрелка-помощника гранатометчика» и так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты министерства обороны «ДНР», злоумышленник осуществлял надзорную деятельность на линии разграничения, а также участвовал в ведении вооруженного сопротивления и препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ.

В обязанности подозреваемого входил захват населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области, сооружения, укрепления и охрана блок-постов, оборудование огневых позиций, а также осуществление выездов в составе так называемых «групп быстрого реагирования» с целью проверки информации о перемещении украинских военных формирований.

9 мая 2021 во время проведения контртеррористических мероприятий боевика задержали военнослужащие ВСУ при оперативном сопровождении сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вблизи пгт Новгородское города Торецка. У него изъяли военный билет НВФ так называемой «ДНР», удостоверение участника общественной организации «Ветераны Новороссии» и военную форму.

Сейчас правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 681 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается.  
ForUm

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